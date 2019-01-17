В Баку снижена допустимая скорость движения на основных автомагистралях

17 января 2019 10:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В связи с дождливой погодой, в Баку на всех полосах автомагистралей проспект Гейдара Алиева-аэропорт-Бильгя и Зыхский круг-аэропорт допустимая скорость снижена на 20 километров час, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

На электронно-информационных табло установлены предупреждения о скользкой дороге.

БТА работает в особом режиме, и благодаря принятым заблаговременно мерам в сфере городского транспорта не наблюдается ни каких проблем.

С сегодняшнего утра все курсирующие по регулярным маршрутам автобусы выведены в рейс, усилен контроль над их работой, который осуществляют мобильные группы Агентства в Центрах пересадки и различных точках города. Ночью светофоры на городских дорогах работали исправно. Однако технический персонал приведен в готовность в связи с возможными проблемами.

БТА рекомендует водителям соблюдать допустимый уровень скорости и требования дорожных знаков: «Также просьба к пассажирам, ожидающим автобусы на остановках, быть внимательными, не выходить на проезжую часть дорог, садиться и сходить только на автобусных остановках, пользоваться переходами, переходя дорогу».

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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