В Азербайджане свыше 6,4 тысячи наследников военнослужащих-шехидов получат единовременную помощь

17 января 2019 14:08 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане свыше 6,4 тысячи наследников военнослужащих-шехидов будут обеспечены выплатой единовременной помощи.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В 2018 году министерство труда и социальной защиты населения предоставило инвалидам карабахской войны и семьям шехидов 626 квартир. Также в прошлом году инвалидам Карабахской войны было предоставлено 265 тысяч автомобилей. Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, до конца прошлого года 4 190 наследникам 3 097 военнослужащих-шехидов были предоставлены единовременные выплаты. В прошлом году 4,190 тысячи наследникам военнослужащих-шехидов были выплачены средства в размере 34 миллионов манатов. В течение текущего года более 6,4 тысяч наследников военнослужащих-шехидов также будут обеспечены единовременной помощью.

Благодаря мероприятиям по обеспечению адресности, прозрачности исполнения программы адресной государственной социальной помощи, устранению негативных случаев количество семей, получающих данную помощь, в декабре 2018 года сократилось по сравнению с декабрем прошлого года на 46 процентов (36 854 семей) и составило 42 683 человек.

Напомним, что согласно распоряжению главы государства от 19 декабря 2018 года, каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, к 28 декабря 2018 года по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года была выплачена единовременная государственная социальная помощь.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Азербайджан относится к числу стран с высоким ожидаемым периодом выплаты пенсии
Финансы 10 января 16:36
В Азербайджане увеличилось число зарегистрированных в системе персонального учета лиц
Финансы 10 января 13:44
Сколько человек в 2019 году затронет автоматизация назначений пенсий в Азербайджане?
Общество 9 января 14:25
В Азербайджане в течение января будут проиндексированы трудовые пенсии
Финансы 8 января 18:28
В Азербайджане повысятся пенсии для порядка 36 тыс человек
Общество 27 декабря 2018 15:39
Обнародованы нерабочие дни в 2019 году в Азербайджане
Общество 27 декабря 2018 09:35
Лента новостей
Британский парламент проголосует по новому плану по Brexit 29 января
Европа 15:52
Туркменистан заинтересован в изучении опыта ВТО по осуществлению контроля на границах
Туркменистан 15:52
Чехия заинтересована в создании совместных предприятий с Азербайджаном - министр (Эксклюзив)
Бизнес 15:45
В Сумгайыте скорость ветра достигает 40 м/с – штаб минэкологии
Общество 15:42
В Азербайджане нет пострадавших в связи с непогодой - минздрав
Общество 15:38
В Азербайджане необходимо отменить НДС на ввозимую печатную продукцию - Афлатун Амашев
Общество 15:36
Зона безопасности на севере Сирии может стать частичной гарантией безопасности Турции
Точка зрения 15:30
Сильный ветер не помешал работе общественного транспорта в Баку - БТА
Происшествия 15:29
"Азеригаз": В газоснабжении не возникало никаких проблем
Энергетика 15:28