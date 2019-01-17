В Азербайджане свыше 6,4 тысячи наследников военнослужащих-шехидов получат единовременную помощь

БАКУ /Trend/ - В текущем году в Азербайджане свыше 6,4 тысячи наследников военнослужащих-шехидов будут обеспечены выплатой единовременной помощи.

Об этом в четверг сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

В 2018 году министерство труда и социальной защиты населения предоставило инвалидам карабахской войны и семьям шехидов 626 квартир. Также в прошлом году инвалидам Карабахской войны было предоставлено 265 тысяч автомобилей. Согласно указу Президента Азербайджана Ильхама Алиева, до конца прошлого года 4 190 наследникам 3 097 военнослужащих-шехидов были предоставлены единовременные выплаты. В прошлом году 4,190 тысячи наследникам военнослужащих-шехидов были выплачены средства в размере 34 миллионов манатов. В течение текущего года более 6,4 тысяч наследников военнослужащих-шехидов также будут обеспечены единовременной помощью.

Благодаря мероприятиям по обеспечению адресности, прозрачности исполнения программы адресной государственной социальной помощи, устранению негативных случаев количество семей, получающих данную помощь, в декабре 2018 года сократилось по сравнению с декабрем прошлого года на 46 процентов (36 854 семей) и составило 42 683 человек.

Напомним, что согласно распоряжению главы государства от 19 декабря 2018 года, каждой семье, получающей адресную государственную социальную помощь, к 28 декабря 2018 года по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года была выплачена единовременная государственная социальная помощь.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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