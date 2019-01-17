Музею истории Азербайджана подарены нумизматические материалы (ФОТО)

17 января 2019 14:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Служба государственной безопасности Азербайджана (СГБ) подарила Национальному музею истории Азербайджана нумизматические предметы, представляющие историческую ценность, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Службу.

Из 142 переданных в Фонд нумизматики музея экземпляров 36 – это монеты, остальные - бумажные деньги и боны.

Монеты относятся к периоду XVI-XIX веков, тогда как бумажные деньги и боны - к ХХ веку.

Переданные музею нумизматические материалы имеют важное историческое значение с точки зрения обогащения коллекции Фонда нумизматики.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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