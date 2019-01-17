"Азеришыг": На территории Азербайджана не наблюдались серьезные проблемы в подаче электроэнергии

17 января 2019 14:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На территории Азербайджана не наблюдались серьезные проблемы в подаче электроэнергии в связи с чрезвычайно опасной гидрометеорологической ситуацией.

Об этом в четверг сказал Trend глава пресс-службы ОАО "Азеришыг" Танрыверди Мустафаев.

Глава пресс-службы ОАО сказал, что сотрудники "Азеришыг" для обеспечения безопасности населения заранее приняли необходимые меры.

"В столице и во всех районах страны сотрудники "Азеришыг" работают в усиленном режиме. На территориях с возможной угрозой аварии сотрудники приняли предупредительные меры. В целях безопасности на некоторых территориях в течение 10-15 минут были вынужденные задержки в подаче электроэнергии. Однако, в целом, от граждан не поступало каких-либо жалоб", - добавил Мустафаев.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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