В Азербайджане проведен очередной мониторинг в связи с "птичьим гриппом"

17 января 2019 21:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 14 по 18 января, согласно графику, утвержденному Агентством пищевой безопасности, проводится очередной мониторинг в связи с "птичьим гриппом", сообщает в четверг Trend со ссылкой на агентство.

Мониторинг с участием сотрудников агентства и региональных отделений, соответствующих лабораторий Института пищевой безопасности, министерства сельского хозяйства, министерства здравоохранения и министерства экологии и природных ресурсов был проведен в Абшеронском национальном парке, в охотничьем хозяйстве Агзыбир Шабранского района, Ширванском национальном парке в Сальянском районе, Аггельском национальном парке в Агджабединском районе, Гызылагаджском государственном природном заповеднике в Лянкяранском районе, где временно поселились перелетные птицы, а также в птицеводческих хозяйствах указанных районов.

Взятые образцы крови будут исследованы в Национальной референс-лаборатории Азербайджанского института пищевой безопасности. Результаты анализов будут сообщены общественности.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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