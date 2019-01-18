БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен» в соответствии с предупреждением о сильном ветре приняло меры на всех участках ЗАО, которые находятся на открытом воздухе.

Как сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов, «Бакинский метрополитен» полностью готов к зиме.

По его словам, как и происходит ежегодно, работники в первый месяц осени завершили предусмотренные планом работы по подготовке к зиме.

«В связи с этим была произведена комплектация числа штатных работников дорожных сфер, а также проведены соответствующие занятия с работниками, которые впервые работают в этих сферах. Для работников закуплена специальная экипировка», - добавил Мамедов.

По его словам, была проведена проверка аварийных пунктов дорожной службы, подтверждено их соответствие зимним условиям. Инструменты по уборке снега находятся в полной готовности.

Глава пресс-службы ЗАО также сказал, что были проведены подготовительные мероприятия и на станциях.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.