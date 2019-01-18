Сильный ветер нанес ущерб ряду бакинских школ

18 января 2019 11:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Вчерашний сильный ветер в Баку нанес определенный ущерб ряду общеобразовательных школ, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Управление образования города Баку.

Так, сильным ветром сорвало часть кровли средней школы № 188 в поселке Пиршаги Сабунчинского района. В связи с этим были проинформированы соответствующие структуры. Пострадавших нет. Территория находится под контролем.

В результате сильного ветра были повреждены крыши средних школ №№ 97, 165, 228, сорвало часть крыши котельной средней школы № 197, сломалось окно спортзала школы № 139 и окна нескольких классов других школ, а также упало несколько деревьев на территории школ №№ 126, 14, 253. Пострадавших нет. Эти территории школ также находятся под контролем.

Отметим, что в связи с ухудшившимися погодными условиями в Управлении создан круглосуточно работающий штаб, и в случае особых случаев руководители школ информируют штаб.

Напомним, что по приказу минобразования «О прекращении учебно-воспитательного процесса в образовательных учреждениях» в связи с резким ухудшением погоды 17-18 января во всех учебных заведениях республики были отменены занятия и образовательные мероприятия.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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