В Азербайджане ветреная погода сменится умеренной

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 17 января до утра следующего дня погода резко изменилась, шел дождь, в некоторых местах выпал снег. В Баку и на Абшеронском полуострове усилился северо-западный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на пресс-службы министерства экологии и природных ресурсов.

Количество осадков в Лянкяран-Астаринской зоне составило 1-26 миллиметров, в центрально-низменных районах 5-18 миллиметров, в Баку и на Абшеронском полуострове – 2-9 миллиметров, в регионе Большого Кавказа – 2-15 миллиметров, в Газах-Гянджинской зоне – 0-8 миллиметров, в регионе Малого Кавказа – 1-4 миллиметров, в Нахчыванской Автономной Республике – 2-5 миллиметров.

Высота снежного покрова в Агдаре составила 40 сантиметров, Кышчай, Гырызе – 15 сантиметров, в Алтыагадже – 11 сантиметров, Киране, Хыналыге – 10 сантиметров, Гахмугале, Шахдаге – 7 сантиметров, Халтане, Сарыбаше – 6 сантиметров, Шахбузе, Гусаре – 5 сантиметров, Ярдымлы – 4 сантиметра, Губе, Маразе – 2 сантиметра, Исмаиллы, Дашкесане – один сантиметр.

Согласно сообщению министерства, ожидается, что осадки в Азербайджане днем 18 числа постепенно прекратятся, северо-западный ветер станет умеренным.

В настоящее время местами в стране наблюдается дождливая погода, в горных районах – идет снег.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит 2-4 градусов тепла, в регионах 4-7 градусов тепла, в горных территориях – от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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