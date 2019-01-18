Завтра в Баку осадков не ожидается

18 января 2019 14:20 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, умеренный северный ветер, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове ночью составит от 1 градуса мороза до 1 градуса тепла, днем - 5-7 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 767 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 70-80, днем - 55-65 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Местами ночью и утром будет туман, ветер западный.

Температура воздуха составит от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 5-8 градусов тепла, в горах ночью 3-8, на высокогорных территориях - 12-17 градусов мороза, днем - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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