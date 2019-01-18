В Азербайджане за незаконные действия арестованы три налоговых инспектора

18 января 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за незаконные действия арестованы три налоговых инспектора.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на совместное сообщение министерства по налогам и Генеральную прокуратуру.

Согласно сообщению, в результате предварительного расследования было обнаружено, что налоговые инспекторы Управления по оказанию услуг налогоплательщикам и учету Бакинского городского департамента по работе с мелкими предпринимателями при министерстве по налогам Эльчин Гайбалыев и Зияд Лятифов во время исполнения служебных обязанностей совершили противозаконные действия. В ходе расследования было установлено, что эти налоговые инспекторы во время оформления в магазине в Баку количества иностранных сигарет различного вида, обнаружили, что у сигарет отсутствовали акцизные марки. Налоговые инспекторы и намеренно указали меньшую стоимость (284 манатов вместо 3000 манатов) и взяли у продавца Гусейнали Керимли взятку в размере 1000 манатов, чтобы продавец был привлечен не к уголовной, а к административной ответственности. Затем налоговые инспектора поделили эту сумму между собой.

Собранные материалы были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

Новость обновляется

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Налоговые проверки в SOCAR являются плановыми - заявление
Бизнес 10 января 15:32
В Баку возбуждено уголовное дело в связи со взрывом в жилом доме
Общество 9 января 18:42
Продолжаются оперативно-следственные мероприятия по событиям в Гяндже - генпрокурор
Политика 4 января 19:46
В Азербайджане значительно сократились налоговые проверки
Бизнес 25 декабря 2018 14:13
Как субъекты микробизнеса в Азербайджане должны будут платить налоги в 2019 году?
Бизнес 25 декабря 2018 13:16
Новые налоговые поправки нацелены на развитие предпринимательства в Азербайджане - замминистра
Бизнес 25 декабря 2018 11:51
Лента новостей
Азербайджан незначительно сократил транспортировку нефти в 2018 году
Энергетика 15:23
Азербайджан увеличил доходы от экспорта электроэнергии
Бизнес 15:21
Я Азербайджанец! Джавид Шахбазбеков показал любовь к Родине стихами, музыкой и театром (ФОТО)
Культура 15:19
Казахстанская госкомпания объявляет тендер на техподдержку
Тендеры 15:18
Подготовка населения Армении и Азербайджана к принятию компромиссного решения в процессе мирного урегулирования конфликта давно является недостающим компонентом – экс-сопредседатель МГ
Нагорно-карабахский конфликт 15:09
Граждане Казахстана увеличили покупку недвижимости в Турции
Бизнес 15:07
В Швейцарии выпущена почтовая марка, посвященная трагедии 20 января
Общество 15:04
В Узбекистане утверждена госпрограмма на 2019 год
Узбекистан 14:36
В Узбекистане создается узбекско-эмиратская инвестиционная компания
Бизнес 14:30