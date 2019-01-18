БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за незаконные действия арестованы три налоговых инспектора.

Об этом в пятницу сообщает Trend со ссылкой на совместное сообщение министерства по налогам и Генеральную прокуратуру.

Согласно сообщению, в результате предварительного расследования было обнаружено, что налоговые инспекторы Управления по оказанию услуг налогоплательщикам и учету Бакинского городского департамента по работе с мелкими предпринимателями при министерстве по налогам Эльчин Гайбалыев и Зияд Лятифов во время исполнения служебных обязанностей совершили противозаконные действия. В ходе расследования было установлено, что эти налоговые инспекторы во время оформления в магазине в Баку количества иностранных сигарет различного вида, обнаружили, что у сигарет отсутствовали акцизные марки. Налоговые инспекторы и намеренно указали меньшую стоимость (284 манатов вместо 3000 манатов) и взяли у продавца Гусейнали Керимли взятку в размере 1000 манатов, чтобы продавец был привлечен не к уголовной, а к административной ответственности. Затем налоговые инспектора поделили эту сумму между собой.

Собранные материалы были направлены в Главное управление по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре. По факту было возбуждено уголовное дело по статье 311.3.1 (получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).

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