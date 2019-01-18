Бакинский метрополитен утвердил план мероприятий в связи с Днем общенационального траура

18 января 2019 17:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - ЗАО «Бакинский метрополитен» утвердило план мероприятий в связи Днем общенационального траура 20 Января.

Об этом в пятницу сказал Trend глава пресс-службы ЗАО Бахтияр Мамедов.

«В течение дня на всех станциях посредством централизованной радиосети будут звучать траурная музыка и марши. Объявление станций во всех поездах будет осуществляться не через радиоинформаторы, а самими машинистами. 20 января в 12:00 движение всех составов будет остановлено, и они дадут минутный гудок», - сказал глава пресс-службы.

По его слова, в день 29-й годовщины событий Кровавого января Бакинский метрополитен будет работать в усиленном режиме.

«Несмотря на то, что этот день будет выходным, будут предусмотрены дополнительные поезда, которые в случае необходимости выйдут на линию», - добавил Мамедов.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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