Посол Китая в РФ: Для иностранных дипкорпусов в России следует организовать посещение Баку, чтобы увидеть динамичное развитие Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Для представителей дипломатических корпусов иностранных государств в России следует организовать посещение Баку, чтобы они своими глазами смогли увидеть динамичное развитие Азербайджана. Об этом, как сообщает в пятницу Trend, сказал "Вестнику Кавказа" посол Китая в России Ли Хуэй.

"Надо чаще организовывать такие мероприятия для дипкорпуса. Но и дипкорпус тоже должен активизировать свою деятельность. Нужно не просто сидеть в посольстве, как дома, а надо больше смотреть", - заявил посол.

Москва – безусловно, один из мировых центров культуры и искусства. Но дипломаты готовы открыть для себя и новые горизонты. "Я предложил послу Азербайджана в Москве, что надо организовать для дипкорпуса посещение Баку. Он счел это хорошей инициативой. Я бы хотел своими глазами увидеть динамичное развитие Азербайджана", - сказал Ли Хуэй.

В выставочном комплексе "Адамово яблоко" на Пречистенке в Москве прошла встреча послов иностранных государств, аккредитованных в России. Повод собраться у дипломатов был радостный: в начале этого года исполнилось 85 лет Зурабу Церетели, бессменному руководителю Российской академии художеств, творчество которого известно далеко за пределами постсоветского пространства.

Инициатором мероприятия выступил дуайен дипломатического корпуса в Москве, посол Азербайджана Полад Бюльбюль оглы. Начинание поддержал Департамент Государственного протокола МИД РФ. В неофициальной обстановке дипломаты обсуждали насущные внешнеполитические вопросы и общались на неформальные темы. На встрече присутствовали представители 80 государств.

Посол Полад Бюльбюль оглы поблагодарил пришедших коллег и художника: "Зураб Церетели всю свою жизнь объединяет страны и народы своим искусством. Сегодня здесь в Москве он собрал всех нас, послов разных стран для того, чтобы мы могли поздравить его с юбилеем и пообщаться друг с другом".

Руководитель Россотрудничества Элеанора Митрофанова назвала Церетели "послом мира и счастья": "Сейчас измеряют индекс счастья в стране. Присутствие в одном помещении с этим человеком заряжает людей его творчеством, лучезарным, хорошим отношением к окружающей действительности. Это человек, который всегда несет радость и солнце окружающим".

Глава агентства вручила президенту Российской академии художеств медаль за вклад в международное сотрудничество.

К поздравлениям присоединились председатель межгосударственного авиационного комитета Татьяна Анодина, специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой и другие.

Воспитанники музыкального педагогического института им. Ипполитова-Иванова порадовали юбиляра музыкальным подарком.

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