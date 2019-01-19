Завтра в Баку будет до восьми градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, утром местами туман, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Северо-западный ветер днем сменится юго-восточным.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит от 1 градуса мороза до 2 градусов тепла, днем - 6-9 градусов тепла, в Баку ночью - 0-2, днем - 6-8 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 767 миллиметров до 770 миллиметров ртутного столба.

Относительная влажность ночью составит 65-75, днем - 45-50 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, местами туман, ветер западный.

Температура воздуха ночью составит от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 7-10 градусов тепла, в горах ночью - 5-10, на высокогорных территориях - 12-17 градусов мороза, днем - 0-5 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.