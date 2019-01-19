В Бакинском филиале Сеченовского университета почтили память жертв трагедии 20 Января (ФОТО)

19 января 2019 18:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинском филиале Первого МГМУ имени И.М.Сеченова состоялось мероприятие, посвященное 29-летней годовщине трагедии 20 Января.

В вузе, в начале минутой молчания была почтена память жертв кровавой трагедии. Далее со вступительным словом выступил ректор Бакинского филиала Сеченовского университета профессор Азиз Алиев, который поведал участникам собрания о событиях, произошедших в ночь с 19 на 20 января 1990 года. Было отмечено, что первая политическая оценка этим кровавым событиям была дана общенациональным лидером Азербайджана Гейдаром Алиевым, выразившим протест руководству СССР 21 января 1990 года и потребовавшим вывести войска из города Баку.

Также ректор подчеркнул, что в результате серьёзных усилий Президента Азербайджана Ильхама Алиева продолжается успешное развитие нашей страны. Стабильность, обеспеченная под руководством Ильхама Алиева, делает нашу страну безопасной, а реализуемые в стране проекты и реформы обеспечат благополучие и устойчивое развитие Азербайджана.

Далее в исполнении студентов Бакинского филиала Сеченовского университета прозвучали стихотворения и песни Cənab Leytenant, Vətən Anadır, посвященные жертвам трагических событий 20 Января 1990 года. Также студентами 1-го курса была продемонстрирована композиция Bir ailənin faciəsi, описывающая судьбу семейной пары Ильгара и Соны.

Напомним, что в ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 147 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

Эта ночь навсегда останется в памяти азербайджанского народа не только как трагедия, но и как символ самоотверженности и героизма во имя независимости и суверенитета Азербайджана.

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