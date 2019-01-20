Завтра в Баку будет преимущественно без осадков

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове будет облачно, преимущественно без осадков, утром местами слабый туман. Юго-западный ветер временами будет усиливаться, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью от одного градуса мороза до двух градусов тепла, днем - 7-9 градусов тепла, в Баку ночью около нуля, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и снизится с 772 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75, днем - 45-55 процентов.

В районах Азербайджана завтра будет преимущественно без осадков. Местами ночью и утром туман, днем местами усиливающийся юго-западный ветер.

Температура воздуха ночью от двух градусов мороза до трех градусов тепла, днем - 7-12 градусов тепла, в горах ночью 2-7 градусов мороза, днем - 1-6 градусов тепла.

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