В Азербайджане пройдет пробный экзамен по модели приемного экзамена 2019 года

21 января 2019 14:58 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Десятого февраля Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) Азербайджана проведет пробный экзамен по модели приемного экзамена 2019 года, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Центр.

На пробном экзамене во всех группах участникам будут представлены по 30 заданий по каждому из трех предметов в соответствии с моделью второго тура приемного экзамена по уровню бакалавриата вузов в 2019 году.

Из 30 заданий 22 будут закрытого, восемь - открытого типа.

Экзамен будет длится три часа.

Регистрация на пробный экзамен будет проводиться до 09:00 4 февраля.

Экзамены пройдут в Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Шеки, Мингячевире, Загатале, Барде, Агджабеди, Гекчае, Шамахы, Исмаиллы, Имишли, Физули, Сабирабаде, Сальяне, Кюрдамире, Ширване, Хачмазе, Лянкяране, Джалилабаде и Масаллы.

Результаты экзамена будут объявлены в сроки не ранее двух недель. Баллы, набранные на экзамене, будут представлены по 400-балльной шкале.

Допуск в здания, где будет проходить экзамен, разрешается только на основании оригинала удостоверения личности абитуриента и пропускного экзаменационного листа. Абитуриенты, не имеющие один из этих документов, а также пришедшие на экзамен с копией удостоверения личности на экзамен допускаться не будут.

Запись на пробные экзамены и оплата проводятся на портале http://otk.az

(Текст: Кямаля Сеидова)

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