Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям и пешеходам в связи с туманной погодой

21 января 2019 18:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство (БТА) обратилось к водителям в связи с наблюдаемым в столице туманом, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на агентство.

В Баку и на Абшеронском полуострове с сегодняшнего утра держится туман, напомнили в БТА.

«Как сообщили в министерстве экологии и природных ресурсов, туманная погода сохранится до завтрашнего утра. Поэтому при движении водители должны учитывать условия дороги и метеорологические условия, держать дистанцию больше допустимой и соблюдать правила дорожного движения», - сказали в БТА,

Агенство также обратилось к пешеходам, призвав их не выходить на проезжую часть дороги на территории центров пересадки и в других местах, садиться и выходить из автобусов только на остановках, пользоваться пешеходными переходами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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