В Азербайджане объявлена стипендиальная программа для обучения в Китае

21 января 2019 20:31 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в рамках межправительственной стипендиальной программы объявлена стипендиальная программа для желающих обучаться в Китае, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на министерство образования.

Программа осуществляется в соответствии с «Соглашением о сотрудничестве между министерством образования Азербайджанской Республики и министерством Китайской Народной Республики в области образования на 2016-2019 годы», утвержденным указом Президента Азербайджана.

Программа позволяет гражданам обеих стран на основе обмена обучаться в вузах противоположной страны по желаемым специальностям.

Студенты, которые будут обучаться по специальностям, преподаваемым на китайском языке, в течение одного или двух лет должны будут пройти курсы изучения языка. Лица, которые обратились по программам на английском языке, должны обладать соответствующим сертификатом.

Срок обучения в зависимости от специальности по уровню бакалавриата составляет 4-5 лет, по уровню магистратуры – 2-3 года, по уровню докторантуры – 3-4 года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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