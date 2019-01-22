Имадеддин Насими систематически использовал азербайджанский язык - Академия наук

БАКУ /Trend/ - Выдающийся азербайджанский поэт и мыслитель Имадеддин Насими систематически, методично и с любовью использовал азербайджанский язык.

Об этом во вторник сказала Trend ведущий научный работник Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана, доктор философии по филологии, доцент Тарана Шукюрлю.

По ее словам, объявление распоряжением Президента Ильхама Алиева 2019 года в Азербайджане «Годом Насими» в связи с 650-летним юбилеем азербайджанского писателя и мыслителя Имадеддина Насими – одно из значимых событий.

«Данное решение является показателем высокой оценки Президентом Ильхамом Алиевом азербайджанского языка и развития литературы, творчества поэтов-классиков. Данное распоряжение очень значимо с точки зрения изучения развития азербайджанского литературного языка в XIV веке. После этого богатыйс различных аспектов язык Насими станет объектом новых исследований», - отметила Шукюрлю.

Ведущий научный работник также сказала, что Насими своим творчеством положил начало новому направлению развития азербайджанской классической поэзии.

«Насими, используя на высоком уровне в своих произведениях единицы национального языка, сохранил азербайджанский язык от внешнего давления, создал условия, чтобы его последователи блистали», - сказала доцент.

Шукюрлю добавила, что Насими, выбрав в своих газелях человека в качестве объекта исследования, отдал предпочтение всем его красотам и впервые на родном языке создал художественные образы.

«В произведениях поэта поэтические мысли соединяются с философскими мыслями. Язык Насими дает ясную информацию о нем самом. В его стихотворениях представлен образ постоянно размышляющей, ищущей ответы на тайны вселенной личности», - сказала Шукюрлю.

«Отрадно, что по инициативе общенационального лидера Гейдара Алинева в 1973 году 600-летний юбилей Имадеддина Насими отмечался в международном масштабе и принес очень важные результаты. С того времени были проведены многочисленные исследования языка Насими, вернулся интерес к его творчеству в Азербайджане и в мире», - добавила доцент.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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