В Баку предупреждены владельцы около 20 пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Агентство пищевой безопасности Азербайджана в ходе рейдов сделало строгое предупреждение владельцам около 20 пунктов незаконного забоя скота в Бинагадинском районе Баку, сообщает во вторник Trend со ссылкой на агентство.

В рейдах приняли участие сотрудники Исполнительной власти Бинагадинского района и структурных подразделений МВД.

В отношении владельцев около 20 пунктов незаконного забоя скота приняты административные меры.

В то же время представители Исполнительной власти демонтировали устройства для забоя, не соответствующие требованиям пищевой безопасности.

Агентство пищевой безопасности призывает лиц, занимающихся незаконным забоем скота, соблюдать требования законодательства и не заниматься этой незаконной деятельностью. Если предприниматели хотят открыть соответствующие стандартам современные пункты забоя скота и продажи мяса, то они могут обратиться в Агентство пищевой безопасности. Также лицам, занимающимся незаконным забоем скота, рекомендуется пользоваться услугами пунктов, отвечающих современным стандартам.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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