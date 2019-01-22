В Баку начинается строительство 240 стоянок такси

БАКУ /Trend/ - С февраля в Баку начнется строительство 240 стоянок такси. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал журналистам председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает во вторник Trend.

Керимли отметил, что услуги на стоянках будут оказывать только такси со знаком отличия: «Установлен верхний предел количества такси. Сейчас совершенствуется законодательство по определенным направлениям. Всего в столице зарегистрировано 28 тысяч такси, среди которых не более пяти-шести тысяч имеющих знаки отличия. Значит, остальные работают незаконно».

По словам Керимли, определены места для 240 стоянок такси: «Установление мест сложный процесс, потому что учитывается все факторы, начиная от пассажиропотока до вопросов безопасности. Необходимо заменить асфальтовое покрытие стоянок, установить перила и пандусы. Только после этого такси будут оказывать законную деятельность».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.