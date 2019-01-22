В Баку начинается строительство 240 стоянок такси

22 января 2019 17:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С февраля в Баку начнется строительство 240 стоянок такси. Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал журналистам председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает во вторник Trend.

Керимли отметил, что услуги на стоянках будут оказывать только такси со знаком отличия: «Установлен верхний предел количества такси. Сейчас совершенствуется законодательство по определенным направлениям. Всего в столице зарегистрировано 28 тысяч такси, среди которых не более пяти-шести тысяч имеющих знаки отличия. Значит, остальные работают незаконно».

По словам Керимли, определены места для 240 стоянок такси: «Установление мест сложный процесс, потому что учитывается все факторы, начиная от пассажиропотока до вопросов безопасности. Необходимо заменить асфальтовое покрытие стоянок, установить перила и пандусы. Только после этого такси будут оказывать законную деятельность».

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку будет разрешена почасовая парковка автомобилей
Общество 17:41
Бакинское транспортное агентство обратилось к водителям и пешеходам в связи с туманной погодой
Общество 21 января 18:13
В Баку демонтирован павильон автобусной остановки (ФОТО)
Происшествия 17 января 15:07
В Баку сильный ветер сорвал крышу с автобусной остановки
Происшествия 17 января 11:00
В Баку снижена допустимая скорость движения на основных автомагистралях
Общество 17 января 10:58
Бактрансагентсво будет принимать меры в отношении водителей, скрывающих госномера автомобилей (ФОТО)
Общество 16 января 18:54
Лента новостей
Дорога в Иран ведет Армению к санкциям США
Армения 19:20
Объем торгового оборота в Таджикистане увеличился на 15,4%
Таджикистан 19:04
В Баку предупреждены владельцы около 20 пунктов незаконного забоя скота (ФОТО)
Общество 18:38
В США назвали номинантов на "Оскар"
В мире 18:30
В Баку во второй половине года будет введен в эксплуатацию центр пересадки транспорта
Общество 18:24
Пассажиры рейса Сургут-Москва будут доставлены в Москву резервным бортом "Аэрофлота"
Россия 18:23
Умер третий летчик бомбардировщика, разбившегося в Мурманской области
Россия 18:14
В Баку за месяц в связи с незаконной парковкой составлено более 50 тыс. протоколов
Общество 18:14
Китай запустил два спутника для мультиспектральной съемки
Китай 18:11