В Баку будет разрешена почасовая парковка автомобилей

БАКУ /Trend/ - На некоторых улицах Баку будет разрешена почасовая парковка.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции сказал журналистам председатель правления Бакинского транспортного агентства (БТА) Вюсал Керимли, сообщает во вторник Trend.

По словам Керимли, вопрос находится на стадии рассмотрения, после чего будет принято соответствующее решение.

«То есть, на некоторых территориях на несколько часов будет разрешено автомобилям парковаться в один ряд, а именно парковаться будет разрешено с 19:00 до 07:00, а с 07:01 водителям автомобилей, припаркованных на этих территориях, будут выписываться штрафы», - сказал Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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