В Баку за месяц в связи с незаконной парковкой составлено более 50 тыс. протоколов

22 января 2019 18:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бакинское транспортное агентство в течение одного месяца составило более 53 тысяч протоколов о незаконной парковке автомобилей.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал председатель правления агентства Вюсал Керимли, сообщает Trend.

По его словам, незаконная парковка на улицах Баку приобрела безобразные формы.

"Несмотря на то, что в Баку имеется 35 крытых парковок, водители незаконно паркуют свои автомобили на улицах. Например, в Зимнем парке имеются крытые места парковки, однако водители незаконно останавливают автомобили на улицах рядом с этим парком. Наша цель - обеспечить безопасное и свободное движение граждан. Пробки нарушают покой граждан, заставляют их нервничать. Мы хотим предотвратить это", - сказал Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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