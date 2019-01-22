Бактрансагентство о сборе денег за парковку автомобилей

БАКУ /Trend/ - В ходе исследований, проведенных Бакинским транспортным агентством (БТА), было выявлено, что в центре города действует около 10 тысяч наземных паркингов.

Об этом во вторник на пресс-конференции сказал председатель правления агентства Вюсал Керимли, сообщает Trend.

По его словам, в настоящее время оформлено 480 наземных паркингов.

«Ведутся переговоры с Исполнительной властью Баку и Управлением дорожной полиции для оформления остальных», - добавил Керимли.

Керимли также сказал, что цены на парковку пока еще не утверждены.

«В Кабинет министров были представлены предложения. Цены на парковку в центре Баку будут отличаться от цен на парковку за пределами города. В то же время планируется сделать бесплатной парковку в ночное время. Парковка в дневное время спустя два часа после остановки автомобиля будет платной», - добавил председатель правления.

Керимли отметил, что в социальных сетях пишут, что цены на парковку выросли, но пока цены не утверждены.

Керимли сказал, что в данный момент сбор денег за наземную парковку является незаконным и это не имеет отношения к Бакинскому транспортному агентству.

«Мы не в курсе этого. Мы будет осуществлять контроль за парковкой после утверждения Кабинетом министром цен», - добавил Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.