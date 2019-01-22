В Баку во второй половине года будет введен в эксплуатацию центр пересадки транспорта

БАКУ /Trend/ - Центр пересадки транспорта "Кероглу" в Баку будет введен в эксплуатацию во второй половине этого года.

Об этом во вторник сказал председатель правления Бакинского транспортного агентства Вюсал Керимли, сообщает Trend.

По его словам, новый центр пересадки транспорта будет первым в Баку.

"В этом центре будут созданы медпункт, библиотека, комната матери и ребенка. Кроме того, здесь появятся места для медицинского обследования водителей, места для их отдыха. Водитель, который сдал свое дежурство, будет проходить медобследование и отдыхать до следующего дежурства", - отметил Керимли.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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