Бизнес-сектор Азербайджана должен вносить вклад в обеспечение занятости молодежи – Гулам Исагзаи

23 января 2019 15:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Бизнес-сектор Азербайджана должен вносить вклад в сферу обеспечения занятости молодежи.

Об этом на конференции «Занятость молодежи: взгляды, призывы и перспективы работодателей» сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, сообщает в среду Trend.

По его словам, частный сектор должен правильно определять свои потребности, и главными целями должны быть создание соответствующих условий для работников, рост конкуренции.

Исагзаи добавил, что рынок труда нуждается в определенных изменениях, и социальными партнерами должна быть создана необходимая платформа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД РФ и спецпосланник ООН обсудили урегулирование кризиса в Сирии
Арабские страны 22 января 12:44
На севере Мали погибли не менее четырех миротворцев ООН
Другие страны 21 января 00:59
В Мали террористы напали на лагерь ООН и убили восемь миротворцев
Другие страны 20 января 18:42
Гутерриш считает необходимым разработать дорожную карту по переговорам с КНДР
В мире 19 января 00:58
Генсек ООН призвал Россию и США продолжить переговоры по ДРСМД для сохранения договора
В мире 18 января 22:51
Генсек ООН приветствовал соглашение глав МИД Азербайджана и Армении о принятии мер по подготовке населения к миру
Нагорно-карабахский конфликт 18 января 10:02
Лента новостей
Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме повышает интерес иностранных инвесторов к Азербайджану - депутат
Политика 15:45
Китай планирует к 2020 году сделать Шанхай международным финансовым центром
Китай 15:41
США обещают представить "сделку века" сразу после выборов в Израиле
США 15:39
В Иране будут построены две атомные электростанции
Экономика 15:30
Парламент Азербайджана рассмотрит изменения в закон «О молодежной политике» - глава комитета
Политика 15:28
Бразилия намерена продать большую часть госкомпаний
Другие страны 15:27
Иран нуждается в дронах для контроля над железными дорогами
Иран 15:19
Превосходство иррационального Ираны Гасымовой: На свой страх и риск (ФОТО)
Интервью 15:16
Эмин Агаларов стал частью художественной экспозиции (ВИДЕО)
Звёздный мир 15:15