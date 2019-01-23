Бизнес-сектор Азербайджана должен вносить вклад в обеспечение занятости молодежи – Гулам Исагзаи

БАКУ /Trend/ - Бизнес-сектор Азербайджана должен вносить вклад в сферу обеспечения занятости молодежи.

Об этом на конференции «Занятость молодежи: взгляды, призывы и перспективы работодателей» сказал резидент-координатор ООН в Азербайджане Гулам Исагзаи, сообщает в среду Trend.

По его словам, частный сектор должен правильно определять свои потребности, и главными целями должны быть создание соответствующих условий для работников, рост конкуренции.

Исагзаи добавил, что рынок труда нуждается в определенных изменениях, и социальными партнерами должна быть создана необходимая платформа.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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