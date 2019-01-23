В Азербайджане на "детскую горячую линию" поступило более 3,5 тыс. обращений

23 января 2019 16:46 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в рамках сотрудничества с правительством Азербайджана провела «круглый стол» по устранению жесткости и насилия в отношении детей, сообщает в среду Trend.

В мероприятии приняли участие представители министерств - внутренних дел, здравоохранения, юстиции, образования, труда и социальной защиты населения, Госкомитета по проблемам семьи, женщин и детей, Госкомитета по статистике и агентств ООН.

ВОЗ сообщает, что в прошлом году в мире около миллиарда детей в возрасте 2-17 лет подверглись физическому, гендерному или психологическому насилию или же равнодушному отношению.

Согласно отчету «детской горячей линии» Азербайджана по итогам прошлого года, в течение 2018 года на линию поступило 3581 обращение в связи с насилием в отношении детей.

Азербайджан утвердил исполнение повестки дня Целей устойчивого развития ООН на период до 2030 года. Цель повестки - положить конец эксплуатации, торговле детьми, любому насилию и пыткам в отношении детей.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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