Бакинская Высшая школа нефти и компания Huawei начинают сотрудничество

23 января 2019 15:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошла встреча с руководителями азербайджанского представительства Huawei, одной из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций, сообщает в среду Trend со ссылкой на вуз.

В ней приняли участие ректор БВШН Эльмар Гасымов, генеральный директор Huawei Technologies Azerbaijan LLC Чанлин Лу и менеджеры программ компании Эльдар Джебраилов и Зивен Тао, а также студенты и ответственные сотрудники вуза.

Приветствовав гостей, ректор Эльмар Гасымов выразил удовлетворение тем, что Huawei войдет в число транснациональных компаний, с которым БВШН наладила сотрудничество. Он отметил, что партнерства между вузом, в том числе преподавателями и студентами кафедры инженерии автоматизации процессов, и Huawei, которая стремится способствовать воспитанию нового поколения квалифицированных специалистов в области информационных технологий, отвечает социальной политике компании и ее корпоративным ценностям.

Как заявил, в частности, глава представительства Huawei в Азербайджане Чанлин Лу, компания заинтересована в развитии сотрудничества с БВШН, где готовят специалистов международной квалификации, и готова оказать вузу разностороннюю поддержку. Менеджер программ компании Зивен Тао выступил с презентацией об истории создания, основных направлениях деятельности, продукции и услугах Huawei, после чего ответил на многочисленные вопросы.

Затем состоялась церемония подписания Меморандума о взаимопонимании между БВШН и Huawei Technologies Azerbaijan LLC. Он направлен на оказание компанией материально-технической, научно-методической и организационной поддержки вузу с целью подготовки высококвалифицированных инженеров. Соглашение предусматривает, в частности, проведение лекций для студентов Высшей школы экспертами Huawei, оснащение вузовской библиотеки учебниками и методическими аудио- и видеоматериалами, создание специализированной учебной лаборатории в кампусе БВШН и покупку компьютерного оборудования для учебного процесса. Кроме того, Huawei Technologies Azerbaijan LLC. будет проводить тренинги для студентов БВШН, а также предоставит им возможность участия в программах производственной практики и профессионального развития компании.

Huawei Technologies Co. Ltd. является китайской транснациональной компанией, которая специализируется на производстве телекоммуникационного оборудования, электроники, искусственного интеллекта, технологических продуктов и услуг. Huawei имеет 20 научно-исследовательских центров в разных странах, включая Китай, США, Германию, Турцию, Индию, Швецию и Россию. В настоящее время в компании, которая ведет свою деятельность в 170 странах мира, работает более 180 тысяч сотрудников, а количество абонентов превышает один миллиард человек.

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