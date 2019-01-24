Замира Гаджиева и проблема «золотой визы» в Европе

24 января 2019 10:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первое применение Британией «ордера на богатство неясного происхождения» в октябре 2018 года против Замиры Гаджиевой, супруги бывшего главы Международного банка Азербайджана Джахангира Гаджиева, показало, что она прибыла в Великобританию по инвесторской визе в 2010 году, сообщает Trend в четверг со ссылкой на британские СМИ.

23 января 2019 года Европейская комиссия заявила, что программы некоторых государств-членов Европейского союза (ЕС) по выдаче паспортов и виз состоятельным иностранцам могут помочь преступным группам проникнуть в зону ЕС и повысить риск отмывания денег, коррупции и уклонения от уплаты налогов, говорится в статье, опубликованной в Reuters.

«В 2014 году Великобритания выдала 1172 инвесторские визы, не проверяя данные этих лиц. Эта цифра снизилась до 192 в 2015 году, после введения режима скрининга. И есть многочисленные факты о получении «золотых виз» лицами с «красочным» прошлым. Первое применение Британией «ордера на богатство неясного происхождения» в октябре против Замиры Гаджиевой, жены азербайджанского банкира, осужденного за коррупцию, показало, что она прибыла в Великобританию по инвесторской визе в 2010 году», - говорится в статье.

Напомним, что Замира Гаджиева стала первой иностранкой, в отношении которой был применен новый закон о борьбе с отмыванием денег в Великобритании.

Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании конфисковало ювелирные украшения, принадлежащие ее семье, стоимость которых составляла более 400 000 фунтов стерлингов, и которые должны были быть выставлены в аукционном доме Christie's.

Замира Гаджиева была арестована в рамках закона по борьбе с легализацией незаконно приобретенных средствНациональным агентством по борьбе с преступностью Великобритании. Ей были предъявлены два обвинения в присвоении средств, и она была помещена в следственный изолятор. Позднее Гаджиева была освобождена решением суда в Великобритании, с внесением соответствующей суммы залога.

(Автор: Ляман Зейналова)

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