В Бакинской Высшей школе нефти прошел семинар "Новые поколения и новый мир образования"

24 января 2019 10:41 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Бакинской Высшей школе нефти (БВШН) прошел семинар «Новое поколение и новый мир образования», который был проведен при финансовой и организационной поддержке компании SOCAR Turkey для профессорско-преподавательского состава и сотрудников администрации вуза. В нем также приняла участие группа представителей SOCAR Turkey во главе с директором по работе с персоналом Сибель Угур, сообщает в четверг Trend со ссылкой на вуз.

Открывая мероприятие, ректор Высшей школы Эльмар Гасымов выразил благодарность руководству компании и, в частности, Сибель Угур за поддержку и организацию семинара. В свою очередь, директор по работе с персоналом SOCAR Turkey отметила успешное развитие сотрудничестве компании и вуза и подчеркнула, что этот семинар призван способствовать более продуктивной организации процесса обучения нового поколения.

Затем эксперт Эврим Куран провела презентацию по теме семинара. Особое внимание было уделено таким актуальным вопросам, как различия представителей поколения Y, родившихся между 1980 и 1995 годами, и следующего поколения Z, новые методы обучения в 21 веке, использование цифровых технологий в образовании и новые приоритеты при выборе работы представителями поколения Y. Она также рассказала о важности налаживания диалога между поколениями и необходимости найти и использовать новые методы в работе с представителями поколения Z, родившихся после 1995 года. В заключение состоялся обмен мнениями по поднятым проблемам, были даны ответы на вопросы.

Известный турецкий специалист Эврим Куран – одна из основателей компании Dinamo Consulting, которая была создана в 2006 году и оказывает услуги в области обучения и консультирования ведущим компаниями и организациями в Стамбуле и Торонто. Она также является инициатором и куратором крупнейшей региональной конференции «People Make the Brand» по созданию бренда работодателя, проводимой с 2013 года. Кроме того, Эврим Куран – директор по Ближнему Востоку Universum, крупнейшей международной компании по проведению исследований и консультаций в области бренда работодателя. Она также является автором многих статей и публикаций.

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