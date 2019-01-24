В Азербайджане своей специальностью не владеют 20-30% учителей - замминистра

БАКУ /Trend/ - В школах Азербайджана не владеют своей специальностью 20-30 процентов учителей, которые в свое время начали работать и работают в системе образования.

Об этом сказала замминистра образования Махаббат Велиева, сообщает в четверг Trend.

По ее словам, для учителей, которые показали низкие результаты при оценивании, министерство дополнительно организовало тренинги, и некоторые учителя, принявшие в них участие, действительно улучшили свои результаты.

«Есть учителя, которые по своей специальности показали 0-9 баллов, а есть и такие, которых после определенного возраста переподготовить невозможно. После оценивания начнется этап сертификации, который тоже требует серьезной работы учителей над собой. Ни один родитель не хочет, чтобы его ребенка учил неграмотный учитель. Поэтому должно восприниматься с пониманием, когда мы отстраняем от работы учителя и он куда-то жалуется», - сказала Велиева.

Она также выразила сожаление в связи с тем, что не все учителя любят свою профессию: "Они начинают нагружать учащихся, думая, что чем больше они будут писать и повторять упражнения, тем скорее у них сформируется привычка и закрепятся знания. Но это ошибка».

По словам замминистра, иногда учителя приносят в класс материалы, которые содержат недостоверную информацию, думая, что тем самым «расширяют» знания учеников, а с другой стороны задают им много уроков.

«Некоторым ученикам это неинтересно, они перегружаются. Иногда бывает так, что в социальных сетях кто-то делится отрывком из какого-то текста, который начинает критиковаться пользователями, и в этом обвиняют министерство образования. А ведь виноват учитель, который принес и использовал это средство на уроке», - сказала Велиева.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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