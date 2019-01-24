В Баку определены лучшие сайты школ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Баку состоялась церемония награждения победителей конкурса среди общеобразовательных школ «Лучший сайт школы», сообщает Trend.

Согласно результатам конкурса, который охватил 12 административных районов Баку, победителями стали школа-лицей № 246 Бинагадинского района, полная средняя школа № 67 Сабунчинского района, полная средняя школа № 191 Хатаинского района, полная средняя школа № 177 Наримановского района, школа № 168 Пираллахинского района, школ № 184 Гарадагского района, школа № 84 Сураханского района, школа № 156 Хазарского района, школа №164 Насиминского района, школа № 210 Низаминского района, школы 189-190 Сабаильского района, школа № 18 Ясамальского района.

Выступивший на мероприятии руководитель Управления образования Баку Рашад Тагиев сказал, что при выборе лучшей школы учитывались оперативное информирование общественности о деятельности общеобразовательного учреждения, предоставление обширной информации о достигнутых школой успехов и предстоящих задачах, регулярное обновление новостей на сайте, насыщенность новостей.

Директора школ-победительниц рассказали о проделанной работе по приведению сайтов школ в соответствии с критериями и выразили благодарность за организацию конкурса.

Затем школы, одержавшие победу, были награждены управлением дипломами и памятными подарками.

Отметим, что конкурсу «Лучший сайт школы» был дан старт в начале 2017/2018 учебного года.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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