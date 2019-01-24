В Азербайджане предлагается проводить собеседования для желающих обучаться на иностранном языке

БАКУ /Trend/ - Было бы неплохо проводить собеседования для граждан Азербайджана, которые хотят обучаться в школе на иностранном языке, и иностранцев, желающих обучаться на азербайджанском языке.

Об этом в четверг во время выступления на заседания комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель комитета Иса Габиббейли.

По его словам, в связи с тем, что Азербайджан является светской страной, нет ограничений для обучения на других языках.

Председатель комитета сказал, что в законопроекте «Об общем образовании» предусматривается обеспечение обучения на государственном языке. Но с учетом пожеланий граждан также разрешается проводить обучение в общеобразовательных школах на других языках.

«Во время обсуждения проекта у депутатов вызвал беспокойство вопрос об обязательном среднем образовании. Обязательное образование - это общее среднее образование. Несмотря на то, что обязательное образование в Азербайджане не охватывает полное среднее образование, проводятся серьезные мероприятия для получения молодежью профессиональных знаний на уровне полного среднего образования», - отметил председатель комитета.

Габиббейли сказал, что в последнее время также вырос интерес молодежи к профессиональному образованию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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