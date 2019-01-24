В Азербайджане предлагается проводить собеседования для желающих обучаться на иностранном языке

24 января 2019 21:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Было бы неплохо проводить собеседования для граждан Азербайджана, которые хотят обучаться в школе на иностранном языке, и иностранцев, желающих обучаться на азербайджанском языке.

Об этом в четверг во время выступления на заседания комитета науки и образования Милли Меджлиса (парламента) сказал председатель комитета Иса Габиббейли.

По его словам, в связи с тем, что Азербайджан является светской страной, нет ограничений для обучения на других языках.

Председатель комитета сказал, что в законопроекте «Об общем образовании» предусматривается обеспечение обучения на государственном языке. Но с учетом пожеланий граждан также разрешается проводить обучение в общеобразовательных школах на других языках.

«Во время обсуждения проекта у депутатов вызвал беспокойство вопрос об обязательном среднем образовании. Обязательное образование - это общее среднее образование. Несмотря на то, что обязательное образование в Азербайджане не охватывает полное среднее образование, проводятся серьезные мероприятия для получения молодежью профессиональных знаний на уровне полного среднего образования», - отметил председатель комитета.

Габиббейли сказал, что в последнее время также вырос интерес молодежи к профессиональному образованию.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Азербайджане планируется создать рабочую группу по законопроекту «О высшем образовании»
Общество 19:18
В Азербайджане предлагается осуществлять контроль в целях регулирования оплаты за обучение
Общество 18:56
Встречи на Давосском форуме глав престижных компаний с Президентом Ильхамом Алиевым связаны с наличием в Азербайджане благоприятных условий для инвестиций - депутат
Политика 17:46
Европейские организации не предпринимают шагов, чтобы пресечь захватническую политику Армении - азербайджанский депутат
Политика 17:08
Участие Президента Ильхама Алиева в Давосском форуме повышает интерес иностранных инвесторов к Азербайджану - депутат
Политика 23 января 15:45
Зимбабве проявляет серьезный интерес к практике Азербайджана по проведению экономических и социальных реформ - депутат
Политика 19 января 15:55
Лента новостей
Азербайджан является для Латвии важным партнером - министр
Политика 20:59
Минтруда Азербайджана о важности трудового договора как основной гарантии права на соцзащиту
Финансы 20:53
В Нью-Йорке пентхаус продали за рекордные $238 млн
США 20:52
Казахстан, Турция, Узбекистан и Афганистан – основные партнеры Таджикистана по экспорту
Таджикистан 20:45
Более 10 сотрудников Бакинской городской прокуратуры привлечены к дисциплинарной ответственности (ФОТО)
Общество 20:43
Министр обороны Венесуэлы заявил, что в стране происходит госпереворот
Другие страны 20:30
Региональный президент о ходе работ в рамках «Шах Дениз-2»
Энергетика 20:17
Докладчик ООН посетит Турцию для оценки расследования дела Хашкаджи
В мире 20:17
Встреча в Давосе может повысить у руководителя Армении чувство ответственности - политолог
Политика 20:05