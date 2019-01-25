Высшее учебное заведение с высоким уровнем качества образования – “UNEC-100”

БАКУ /Trend/ - Одной из целью стратегии развития “UNEC-100”, включающей период до 2030 года, является превращение университета в один из высших учебных заведений с высоким уровнем качества образования, сообщает Trend со ссылкой на вуз.

Согласно стратегии, UNEC нацелен увеличить число абитуриентов, выбравших университет, набрав высокие баллы, поднять средний проходной балл до 500, постоянно совершенствовать учебный процесс, непрерывно повышать профессионализм профессорско-преподавательского состава, долю профессорско-преподавательского состава до 40 лет, проводить международную аккредитацию учебных программ, увеличить возможности обеспечения студентов стипендией и общежитием, оказывать самые широкие услуги дистанционного обучения в стране и регионе.

В документе для достижения каждой поставленной цели отражена стратегическая деятельность. UNEC окажет поддержку в повышении качества среднего образования в стране, формировании первоначальных экономических знаний у школьников, расширит мероприятия по ознакомлению с учебными программами, увеличит число базовых школ.

UNEC, поставив перед собой цель совершенствования до 2030 года учебного процесса, которая даст возможность формированию у студентов необходимых знаний и способностей, определил основную стратегическую деятельность в этом направлении. Так, предусмотрено до указанного периода соответствие специальностей, учебных стандартов и планов требованиям мирового опыта и рынка труда, обеспечение выбора студентами преподавателя, уменьшение активной учебной нагрузки и числа студентов на каждого преподавателя соотносительно до 1 к 16.

Согласно стратегии, как основные направления деятельности принято: обеспечение эффективности в преподавании дисциплин по специальности, улучшение информационного обеспечения обучения, развитие учебных ресурсов на азербайджанском языке, создание сети библиотеки 24/7, формирование института менторства, развитие у студентов способностей ИКТ, академического письма и ораторства, привлечение в программу обмена большего числа преподавателей и студентов, расширение использования методов инновационного обучения, совершенствование развития опыта у студентов, повышение эффективности «дней ориентации».

UNEC до 100-летия своего юбилея как стратегическую цель наметил формирование Центра дистанционного обучения, который окажет в стране и регионе самые широкие услуги дистанционного обучения, дистанционное обучение общих дисциплин, а также предложение дистанционных учебных программ.

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