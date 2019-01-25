В субботу в Баку будет ветрено, до 9 градусов тепла

25 января 2019 14:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Ночью и утром местами туман, порывистый северо-западный ветер днем сменится юго-западным ветром.

На Абшеронском полуострове температура воздуха составит ночью 3-6, днем - 7-10, в Баку ночью - 4-6, днем - 7-9 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 761 до 765 миллиметров ртутного столба, относительная влажность составит ночью - 70-80, днем - 50-55 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, в отдельных местах туман. Местами подует порывистый западный ветер.

Ночью - от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем - 8-13 градусов тепла, в горах ночью - от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла, днем - 4-8 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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