Министерство об организации деятельности учреждений культуры Азербайджана

25 января 2019 17:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Указ «О мерах по совершенствованию структуры и управления министерства культуры Азербайджана», подписанный Президентом Ильхамом Алиевым 15 января, предусматривает создание современной системы в области культуры, повышение уровня услуг в области культуры, оптимизацию деятельности учреждений культуры.

Об этом в пятницу сказал министр культуры Абульфас Гараев, сообщает Trend.

Гараев сказал, что, несомненно, необходимо создать условия для того, что работающие в этой сфере лица не остались без работы.

«Человеческий фактор остается для нас главным. В то же время должна идти модернизация, совершенствоваться система», - сказал министр.

Гараев отметил, что будут подготовлены новые предложения по организации деятельности Дома-музея Джафара Джаббарлы в Баку.

«Имеются некоторые правовые вопросы. После решения этих вопросов будет обеспечена деятельность музея», - сказал Гараев.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Баку приедет Тано Каридди из сериала "Спрут" (ФОТО)
Культура 24 января 16:01
В региональных управлениях культуры Азербайджана произведены новые кадровые назначения
Общество 22 января 20:01
Счетная палата Азербайджана выявила недостатки в музыкальных школах и школах живописи
Общество 22 января 16:27
В Азербайджане строится дорога к памятнику мирового значения (ФОТО)
Общество 21 января 17:42
В Баку представлен фильм "Alı Zirvəsi" о герое-журналисте (ФОТО)
Социум 17 января 17:23
В учреждениях культуры Азербайджана проходят мероприятия, посвященные трагедии 20 Января
Культура 15 января 13:12
Лента новостей
Меняется стоимость проезда на электричках Баку-Сумгайыт-Баку
Общество 17:32
Более миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев остались без муниципалитетов - председатель комитета
Общество 17:15
Необходимо поднять госслужбу в Азербайджане в плане качества на высокий уровень - Малейка Аббасзаде
Общество 16:55
Экс-советника Трампа задержали во Флориде
США 16:48
В Баку откроется выставка туркменских ковров, национальных ювелирных украшений и продукций текстильной промышленности Туркменистана (ФОТО)
Туркменистан 16:38
В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер
Общество 16:28
СМИ: В многоэтажке на северо-востоке Китая прогремел взрыв
Китай 16:16
Индия вывела на орбиту самый легкий спутник в мире Kalamsat-V2
Другие страны 16:14
Армянских террористов использовали против Турции – Эрдоган
Турция 16:13