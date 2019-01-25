В воскресенье в Баку ожидается сильный ветер

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове в воскресенье скорость юго-западного ветра будет достигать 15-18 м/с, временами до 20-25 м/с, а со второй половины понедельника до вечера вторника скорость северо-западного ветра будет достигать 15-20 м/с, иногда 23-28 м/с, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

В районах Азербайджана в понедельник днем, а во вторник - в некоторых районах прогнозируются осадки, в отдельных местах сильные. 27-29 января скорость западного ветра в некоторых районах иногда будет усиливаться до 9-14 м/с, в некоторых районах Куринской низменности – до 23-28 м/с.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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