В Азербайджане подготовлены проекты Правил экспертизы, фармаконадзора и отзыва лекарств

26 января 2019 10:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр аналитической экспертизы минздрава Азербайджана подготовил проекты новых правил по фармаконадзору, экспертизе и отзыву лекарственных средств, сообщили в субботу в Центре в ответ на запрос Trend.

В центре отметили, что новые изменения к закону «О лекарственных средствах» содержат пункты о проведении фармаконадзора, экспертизы и отзыва лекарственных средств: «В соответствии с указом Президента Азербайджана «Об изменениях в закон «О лекарственных средствах» от 18 мая 2018 года подготовлены проекты Правил проведения экспертизы лекарственных средств, Правила фармаконадзора лекарственных средств и Правила отзыва лекарственных средств, которые будут представлены на утверждение в Кабмин.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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