Завтра в Баку ожидается до 14 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - В понедельник в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, ночью местами слабый туман, изморось, сообщает в воскресенье Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Однако в ночью с понедельника на вторник в некоторых местах возможны дожди. Порывистый юго-западный ветер днем сменится северо-западным.

На Абшеронском полуострове ночью 4-7, днем 9-14 градусов тепла, в Баку ночью 5-7, днем 12-14 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 755 до 759 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность 65-75 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, местами ожидаются дожди, в горных местностях - снег. Местами туман. Умеренный западный ветер местами будет усиливаться.

Ночью 1-6, днем 10-15 градусов тепла, в горах ночью от 3 мороза до 2 тепла, днем 6-10 градусов тепла.

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