В Азербайджане в первый день 2019 года родились почти 370 детей

29 января 2019 19:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Первого января 2019 года в Азербайджане родились 369 детей, сообщили Trend в министерстве юстиции.

Среди родившихся 205 детей - мальчики, 164 - девочки.

По данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, население страны на первое декабря 2018 года составило 9 974 578 человек. В отчетный период в республики родились 127 681 ребенок. Свыше половины (53,4 прцоента) новорожденных - мальчики. При этом, за год в стране родилось 2 462 близнеца и 108 тройняшек.

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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