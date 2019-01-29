Новый указ Президента Ильхама Алиева расширил круг семей шехидов, получающих единовременные выплаты

29 января 2019 11:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Новым указом Президента Ильхама Алиева единовременными выплатами охвачены 12 268 наследников шехидов, и объем выплачиваемых средств достигает 135 миллионов манатов, сообщает Trend со ссылкой на министерство труда и социальной защиты населения.

После уверенной победы на президентских выборах 2018 года первый указ, подписанный Президентом Ильхамом Алиевым, был связан с единовременной выплатой (11 тысяч манатов) семьям шехидов, что еще раз подтверждает, что улучшение социального положения их семей - одна из главных целей успешной политики главы государства.

За прошедший период до 4200 наследников 3100 военнослужащих-шехидов получили единовременные выплаты, на что были направлены 34 миллиона манатов. В настоящее время продолжается выдача единовременных выплат наследникам 6444 шехидов.

Указом, подписанным главой государства 28 января 2019 года, круг охвата единовременных выплат еще больше расширился, и поручена выдача единовременных выплат наследникам 2725 шехидов (в том числе, 2264 военнослужащих-шехидов и 461 полицейского-шехида), получившим менее 11 тысяч страховой выплаты.

Указ Президента Азербайджана от 28 января 2019 года, имеющий важное социальное значение, и являющийся очередным олицетворением большого внимания и заботы к семьям шехидов, будет выполнен на высоком уровне. За прошедший период семьям шехидов и ветеранам войны были предоставлены 6654 квартиры, в том числе в 2018 году - 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году этим гражданам будут предоставлено минимум 800 квартир. Также до сегодняшнего дня инвалидам войны были предоставлены 6144 автомобиля. Сумма месячной президентской пенсии семьям шехидов, инвалидам войны и Национальным героям доведена: для Национальных героев – до 1500 манатов, семей шехидов – до 242 манатов, инвалидам войны первой группы - до 182 манатов, второй группы – до 158 манатов, третьей группы – до 121 маната.

Кроме президентской пенсии, большинство инвалидов войны получают трудовую пенсию по инвалидности, не имеющие права на пенсию - пособие по инвалидности. Членам семей шехидов и детям инвалидов войны, не имеющим право на получение трудовой пенсии, выплачивается месячное социальное пособие. При назначении трудовой пенсии членам семей шехидов и Национальных героев подсчитывается и надбавка. Также если дети семей шехидов и инвалидов войны обучаются на платном отделении в вузах и колледжах, то плата за учебу осуществляется за государственный счет.

Наряду с другими уязвимыми группами, подключившимися к программе самозанятости, реализуемой в стране, преимущество отдается также семьям шехидов и инвалидам войны. Только в прошлом году до 100 семей шехидов, более одной тысячи лиц с инвалидностью были вовлечены в эту программу, и обеспечены активами.

В других сферах также осуществляются важные меры по социальной защите семей шехидов, которые будут продолжены и в предстоящие годы

(Текст: Кямаля Сеидова)

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