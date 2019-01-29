Президент Ильхам Алиев еще раз показал, что держит в центре внимания проблемы семей шехидов – член семьи шехида

29 января 2019 11:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев всегда с вниманием и заботой относился к семьям шехидов, сказала во вторник Trend член семьи шехида Севиндж Лалаева.

По словам Лалаевой, глава государства в очередной раз продемонстрировал это, встретившись накануне с семьями шехидов: «Я, как и другие семьи шехидов, также участвовала в этой встрече, где выразила особую благодарность Президенту Ильхаму Алиеву и Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой. Во время встречи они лично поинтересовались нашими проблемами. Еще раз выражаю глубокую признательность Президенту Азербайджана и Первой леди Мехрибан Алиевой».

Лалаева сказала, что получила единовременную выплату, выдаваемую семьям шехидов: «Ни с какими проблемами в ходе этого процесса я не столкнулась. Уверена, что государство и Президент Ильхам Алиев всегда будет проявлять внимание и заботиться о нас».

Отметим, что внимание и забота к семьям шехидов является одним из направлений политического курса, осуществляемого Президентом Ильхамом Алиевым. Семьям шехидов и ветеранам войны было вручено 6654 квартиры, в том числе, в 2018 году предоставлено 626 квартир, что в три раза больше предусмотренного. В 2019 году этим гражданам будет вручено минимум 800 квартир. Также до сегодняшнего дня инвалидам войны вручено 6144 автомобиля. Сумма президентской пенсии, выдаваемой семьям шехидов, инвалидам войны и Национальным героям, за прошедший период постоянно росла, была обеспечена выдача месячного социального пособия их детям. Социальная защита семей шехидов год от года улучшалась, и меры, осуществляемые главой государства в этой сфере, всегда встречались с большим уважением и признательностью. Первый указ, который был подписан Президентом Ильхамом Алиевым после победы на президентских выборах 2018 года, тоже из этой категории. Этот указ, предусматривающий выдачу единовременной выплаты семьям шехидов, один из важных шагов по улучшению их социальной защиты, и должен восприниматься как один из гуманных шагов, служащих улучшению благосостояния граждан страны.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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