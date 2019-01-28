В Формуле-1 опровергли слухи о продаже другим владельцам

28 января 2019 18:02 (UTC+04:00)

В Формуле-1 опровергли появившиеся слухи о том, что владелец серии американская компания Liberty Media готова продать акции "Королевских гонок", передает Trend со ссылкой на издание Johnwallstreet.

В издании сообщается, что Liberty Global готова избавиться от части своих акций в Формуле-1 всего через три года после приобретения основного пакета акций.

"Менее чем через три года после того, как Liberty Global приобрела Формулу-1, компания ищет варианты, по которым они могут уменьшить долю в гонках", — говорится в статье.

GrandPrix247 попросил пресс-службу Формулы-1 прокомментировать слухи. В ответ в пресс-службе указали на серьезную ошибку в статье.

"Формула-1 контролируется Liberty Media, а не Liberty Global", — заявили в Формуле-1, добавив, что по этой причине предположения о продаже не могут "рассматриваться всерьез".

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