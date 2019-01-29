Супруга шехида: Мы верим, что наши земли будут возвращены, и мы вернемся к родным очагам

29 января 2019 01:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Мы верим, что наши земли будут возвращены, и мы вернемся к родным очагам. Об этом сказала супруга шехида Верзияр Алиева в ходе своего выступления на встрече Президента Ильхама Алиева с семьями шехидов в Президентском дворце.

"Уважаемый господин Президент, от имени семей полицейских-шехидов выражаю Вам признательность за то, что уделили время и приняли сегодня семьи шехидов. Семьи шехидов, наследники полицейских-шехидов признательны Вам за подписанный Указ. Это будет очень большой помощью нашим семьям.

Я – вдова Алиева Абульфата Али оглу, ставшего шехидом при обороне Ходжалинского аэропорта, и дочь бойца батальона самообороны Гусейнова Муршуда Самед оглу. Наш покойный Президент Гейдар Алиев, да упокоит Аллах его душу, наградил моего мужа медалью «За отвагу» посмертно, а отца – все ходжалинцы знают, что он уничтожил из пятизарядного ружья много врагов и в одном из боев героически стал шехидом после ранения в сердце, - орденом «Знамя Азербайджана». Да упокоит Аллах его душу. В те страшные дни, когда мы потеряли родной кров, главу семьи, великий лидер Гейдар Алиев, откликнувшись на призыв наших соотечественников, пришел к власти и избавил нас от многих бед. А главное - он сохранил независимость, построил суверенное государство. Вы же, уважаемый Президент, плечом к плечу с Вашей супругой – я выражаю признательность и нашей Первой леди Мехрибан Алиевой – проделали огромную работу. Мы, все семьи полицейских-шехидов, видим это и говорим вам обоим «Большое спасибо!». Мы наблюдаем за проводимыми Вами созидательной работой и благоустройством не только в Баку, но и во всех регионах. Сейчас наши регионы ничем не отличаются от Баку. Несмотря на это, некоторые элементы выходят на демонстрацию. Мы решительно говорим им "Нет!". Мы, семьи полицейских-шехидов, твердо стоим за Вами. Как хорошо, что Вы есть. Как хорошо, что наш Президент – Ильхам Алиев. Мы всегда стоим за Вами. Мы, женщины, матери, хотим, чтобы наши земли были освобождены мирным путем", - сказала супруга шехида.

Верзияр Алиева добавила, что если мирным путем не получится, то у Азербайджана большая, мощная армия, а женщины у нас такие же отважные, как Хаджар.

"Мы четыре года жили в Ходжалы в условиях войны. Услышав стрельбу, мы, женщины, тоже бежали в том направлении. Но после четырехлетней блокады, когда у нас закончились пули, армяне с помощью 366-го мотострелкового полка советской армии сравняли Ходжалы с землей.

Не хочу долго говорить, господин Президент, мы всегда за Вами, мы гордимся Вами. Мы верим, что наши земли будут возвращены, и мы вернемся к родным очагам. Как сказал наш покойный Президент Гейдар Алиев, мы гордимся тем, что мы - азербайджанцы", - сказала супруга шехида.

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