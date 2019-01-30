В каких районах Азербайджана есть вероятность наводнений?

БАКУ /Trend/ - Порядка 2000 населенных пунктов в Азербайджане, где проживает свыше двух миллионов человек, подвержены риску наводнений и потопов, сообщил Trend доктор географических наук, заведующий отделом экономической и политической географии Азербайджана Института географии Национальной академии наук Азербайджана Нариман Пашаев, который проводил соответствующее исследование.

По словам ученого, последствия наводнений и потопов, произошедших в Азербайджане за последние несколько лет, превзошли все другие стихийные бедствия по нанесенному экономике страны ущербу. В зависимости от ущерба, нанесенного наводнениями и потопами сельскохозяйственным угодьям и населенным пунктам в Азербайджане, было проведено районирование.

Пашаев добавил, что, Аранский экономический район в целом (за исключением, Гекчайского района) может быть признан наиболее пострадавшим от наводнений и потопов регионом страны: «В этом регионе более 700 населенных пунктов с населением свыше 1,5 миллиона человек находятся под постоянной угрозой наводнений и потопов. За последние 20 лет наводнения и потопы, произошедшие в 2003, 2006 и 2010 годах охватили более обширные территории, и экономике страны был нанесен ущерб на сумму свыше одного миллиарда долларов. В среднем, ежегодный ущерб экономике этого региона в результате наводнений и потопов составляет порядка 30-50 миллионов манатов».

Ученый отметил, что Ганых-Айричайская низменность в Загатале, равнины вдоль Араза в Нахчыванской Автономной Республике, Лянкяранская низменность в Лянкяран-Астаринском экономическом районе и Самур-Девечинская низменность в Губа-Хачмазе находятся в списке наиболее пострадавших от наводнений и потопов: "В настоящее время, более 600 населенных пунктов с населением свыше одного миллиона человек живут в районах с риском наводнений и затопления. В свою очередь, такие регионы, как Абшеронский экономический район, Горный Ширван и предгорные равнины Гянджа-Газахского экономического района, Гекчай, Тертер, Агдам, Физули и Гусар, включены в зоны умеренного урона наносимого наводнениями и потопами. Около 200 населенных пунктов с населением более 400 тысяч человек в этих районах, находятся под угрозой наводнений и потопов".

Районы, которые в наименьшей степени пострадали от потопов и наводнений включают в себя Шеки-Загатальскую зону, горные местности Нахчыванской Автономной Республики и Лянкяран-Астаринского экономического района, а также Агстафу, Товуз, Газах и Самух. В этом регионе более 150 населенных пунктов с населением 90 тысяч человек находятся под угрозой наводнений и потопов.

(Автор. Ильхама Исабалаева. Редактор: Хазар Ахундов)

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