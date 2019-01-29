Завтра утром в Баку местами туман, морось

29 января 2019 14:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове завтра переменная облачность, временами пасмурно, преимущественно без осадков, однако ночью и утром местами туман, морось. Северо-западный ветер днем сменится южным ветром, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Атмосферное давление повысится до 767 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью 85-95, днем 60-70 процентов.

В районах Азербайджана преимущественно без осадков, однако в некоторых восточных районах прогнозируется моросящие дожди, местами туман. Ветер восточный.

Ночью от 1 мороза до 4 тепла, днем 6-11 тепла, в горах ночью 3-8 мороза, днем от 2 мороза до 3 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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