Высота снежного покрова в Азербайджане достигла достигла 32 см

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане с 28 января до утра 29 января наблюдалась нестабильная погода, временами шли дожди, в горных и предгорных районах выпал снег, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Количество осадков в Лянкяран-Астаринской зоне составило 2-38 миллиметров, в центрально-низменных районах – 2-14 миллиметров, в Нахчыванской АР – 5-21 миллиметров, в Баку и на Абшеронском полуострове – 5-9 миллиметров, в регионе Большого Кавказа 1-4, в Газах-Гянджинской зоне – 0-4 миллиметра, в регионе Малого Кавказа – 2-4 миллиметра.

Высота снежного покрова в Агдере составила 32 сантиметра, в Шахдаге – 8 сантиметров, в Гырызе – пять сантиметров, в Хыналаге – четыре сантиметра, в Сарыбаше, Дашкесане – два сантиметра.

Западный ветер местами достигал 15-20 метров в секунду, временами – 25 метров секунду.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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