В Азербайджане выявлено незаконное финансирование партии Народный фронт из России

БАКУ /Trend/ - В ходе очередного заседания Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Эльдара Исмайлова в качестве свидетелей по уголовному делу, связанному с обвинением Салеха Рустамова, Видади Рустамли, Агиля Магеррамова, Бабека Гасанова и Руслана Насирова по статьям Уголовного кодекса, были допрошены Эльчин Аскербейли, Джавид Масимли, Турал Мехтиханов и Джаваншир Абышов, сообщает во вторник Trend.

В судебном заседании приняли участие Джамиль Гасанли, Али Керимли, представители посольств США и России в Азербайджане, а также представители СМИ.

Аскербейли в своих показаниях рассказал, что в мае 1992 года получил российское гражданство. Примерно в начале 2018 года познакомился с членом партии Народный фронт Агилем Магеррамовым. Агиль рассказывал ему о деятельности партии, о планируемых митингах, а также сборе финансовой помощи у всех лиц, которые являлись и не являлись членами партии. Агиль во время беседы сказал, что деньги, которые будут переданы ему, будут использоваться для помощи членам партии. Также он рассказал, что председатель партии Али Керимли был в курсе сбора данных денег.

Затем Агиль рассказал Аскербейли о том, что им регулярно отправляли финансовую помощь несколько проживающих в России лиц, эти деньги незаконно переправлялись в Азербайджан. Агиль также сказал, что в основном эти деньги будут потрачены за закупку технических средств и переданы Али Керимли.

Аскербейли в своих показаниях также сказал, что, зайдя через программу в телефоне на свой банковский счет в Сбербанке, перевел на банковский счет, предоставленный Агилем, 15 тысяч рублей.

Аскербейли также сказал, что он разузнал о том, что работавший раньше главой исполнительной власти Гедабейского района Салех Рустамов собирал у проживающих в России деньги и отправлял Али Керимли. Аскербейли сказал, что лишь один раз давал Магеррамову деньги на сумму 15 тысяч рублей и отправил со счета в Сбербанке.

Джавид Масимли в своих показаниях рассказал, что его отец с 2005 года работает в Москве, в 2013 году по предложению отца он поехал к нему и работал в ресторане поваром.

В социальной сети facebook подружился с пользователем под именем Агиль Али Магеррам. Спустя какое-то время Агиль попросил у него три тысячи рублей, а Масимли спросил, каким образом и куда он их потратит. Агиль сказал, что деньги нужны для Народного фронта и деньги дойдут до Али Керимли.

В мае 2018 года Масимли отправил три тысячи рублей на банковский счет Сбербанка, который отправил ему Агиль.

После этого, просматривая новости в facebook, он узнал о том, что работавший раньше главой исполнительной власти Гедабейского района Салех Рустамов собирал у проживающих в России деньги и отправлял Али Керимли.

Джаваншир Абышов в показаниях рассказал, что в июне 2018 года он смог узнать от азербайджанца, работавшего на рынке «Скарабей» в Москве, что деньги, собранные под предлогом помощи Орхану Зейналову, на самом деле собирались в целях оказания финансовой поддержки председателю Народного фронта, финансирования митингов и собраний в Азербайджане. Он узнал, что эти средства, собранные у проживающих в России азербайджанцев, незаконно отправлялись в Азербайджан.

Следующее заседание суда назначено на 30 января.

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