Завтра в Баку до 11 градусов тепла

30 января 2019 13:45 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, местами пасмурно, ночью и утром возможны слабый туман, изморось, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов.

Умеренный южный ветер вечером сменится северо-западным.

Температура воздуха в Абшеронском полуострове ночью составит 4-6, днем 8-11 градусов тепла, в Баку ночью 4-6, днем 9-11 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба, относительная влажность - 70-80 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков. Однако местами ночью и утром возможен моросящий дождь. В отдельных местах будет туман, ветер восточный.

Температура воздуха ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 7-12 градусов тепла, в горах ночью 0-5 градусов мороза, днем 2-7 градусов тепла.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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