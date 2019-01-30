Чернявский: Азербайджан проводит планомерную работу по укреплению стабильности и развитию экономики

30 января 2019 18:21 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ – Азербайджан проводит планомерную работу по укреплению стабильности и развитию экономики, сказал директор Центра постсоветских исследований Института международных исследований МГИМО МИД России Станислав Чернявский.

«29 января Президент Азербайджана подписал указ о развитии регионов на ближайшие четыре года, что является очень важным шагом», - отметил он в ходе видеомоста Москва-Баку на тему "Россия – Азербайджан: повестка на 2019 год", организованного в среду в пресс-центре АМИ Trend при участии Baku Network и представительства Центра «Север-Юг» в Баку.

Говоря об экономическом развитии Азербайджана, Чернявский отметил, что три азербайджанских спутника на сегодняшний день принесли стране 91 миллион долларов прибыли.

«Страна демонстрирует свою волю к суверенитету, к тому, чтобы быть во главе неприсоединившихся стран мира. Неслучайно в этом году Азербайджану выпала честь стать председателем Движения неприсоединения. В перспективе встреча по линии ОПЕК – это еще одно подтверждение авторитета Азербайджана», - сказал директор центра.

Он также отметил, что Азербайджан за последнее время сильно укрепил свои международные позиции и большую роль в этом играют азербайджанские дипломаты.

«За последний десяток лет были подготовлены профессиональные кадры азербайджанских дипломатов. Одним из результатов их высокопрофессиональной работы является Конвенция о правовом статусе Каспийского моря, подписанная в Актау, которая явилась ключевым моментом в дальнейшей практической имплементации ситуации на Каспии», - подчеркнул Чернявский.

Он добавил, что сохранился механизм «Каспийская пятерка», которая и дальше будет заниматься практической имплементацией соглашений.

Говоря о российско-азербайджанском сотрудничестве в области образования, Чернявский особо отметил предстоящее открытие филиала Московского государственного института международных отношений (МГИМО) в Баку.

(Автор: Рашид Ширинов)

Твиттер: @ShirinovRashid

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